di Eleonora Trotta

L'avventura di Unai Emery al Psg è agli sgoccioli. Il club francese starebbe pensando anche all'esonero immediato del tecnico spagnolo, definito una sorta di dead man walking dopo la pesante eliminazione dalla Champions League. Ma più del futuro immediato (nel caso si opterebbe per una soluzione interna), alla società transalpina interessa programmare la prossima stagione, con l'ingaggio di un top manager. La lista dei candidati vede ai primi posti Conte (Chelsea) ed Allegri (Juventus). Due tecnici già approcciati in passato, per i quali il club parigino è pronto ad offrire un ingaggio cospicuo, da circa 11-12 milioni di euro a stagione. I contatti con i rispettivi agenti sono stati già allacciati e proseguiranno nelle prossime settimane. In caso di doppio rifiuto, Al Khelaifi virerà su Pochettino, allenatore del Tottenham, molto apprezzato pure dal Real Madrid. Neymar, invece, preferirebbe uno tra Zidane e Luis Enrique, quest'ultimo però è più vicino al Chelsea. I blues seguono anche Allegri, che vanta una maggiore considerazione in Premier, dopo il trionfo europeo contro gli Spurs. Ma la Juve è disposta ad allungare e ritoccare ulteriormente l'attuale contratto del livornese, in scadenza nel 2020. La scelta finale del tecnico bianconero (che per motivi anche personali ha rimandato qualsiasi discorso sul futuro) sarà, tuttavia, condizionata dal cammino in Champions League. L'unico trofeo capace di modificare pure i piani di Buffon, intenzionato a riporre definitivamente i guantoni al termine della stagione.



