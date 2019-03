SENIGALLIA - Non è una partita come le altre, non lo può essere. E non solo per la classifica perchè l'Anconitana a prescindere da quel che succederà oggi al "Bianchelli" ha già un piede e mezzo in Eccellenza. Vigor-Anconitana è una partita speciale perchè mette di fronte due squadre che hanno poco o nulla a che spartire con la Promozione, duello avvincente perchè inevitabilmente fa tornare in mente quel che accadde - giornate indimenticabili - nell'ormai lontanissimo 1982 e perchè oggi al "Bianchelli" (il via alle ore 15) ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.



Al Del Conero all'andata finì 1-1, oggi i rossoblù di Guiducci proveranno l'impresa, l'Anconitana cerca invece l'ennesima conferma con una vittoria (ma anche con un pareggio cambierebbe poco) che vorrebbe dire già a metà marzo Eccellenza in tasca.

