Il tifoso del Liverpool Sean Cox, in coma da tre mesi dopo l'aggressione ad Anfield in occasione della semifinale di andata tra i Reds e la Roma «ha ripreso conoscenza». Lo scrivono oggi i giornali britannici, aggiungendo che il 53enne Cox è uscito da coma e prosegue «nella fase di riabilitazione». Originario di Dunboyne, in Irlanda, Cox era rimasto vittima degli scontri fuori dello stadio e subito posto in coma indotto dopo aver subito un intervento chirurgico per tamponare l'emorragia cerebrale. Ricoverato in ospedale prima a Liverpool e poi a Dublino, ora Cox dopo quasi tre mesi può sperare di tornare alla vita normale.

