ANCONA - Tornano in campo il Castelfidardo e le altre 24 che non perdono mai da Capodanno. Con la ripresa di tutti i campionati di calcio, dall’Eccellenza fino alle giovanili, si fa di nuovo sul serio dopo due settimane di sosta per la neve. La Serie D si ferma per permettere alla Rappresentativa di partecipare al Torneo di Viareggio, ma nel girone F di disputano tre recuperi. Uno di questi è una vera finale e andrà in scena domenica al Galileo Mancini di Castelfidardo. I fisarmonicisti, imbattuti da gennaio a oggi con 6 vittorie e 2 pareggi, affrontano l’Avezzano, l’unica altra squadra del girone mai sconfitta nel 2018: gli abruzzesi hanno ottenuto 3 vittorie e 5 pareggi nelle prime otto partite del nuovo anno.



In Eccellenza solo il Grottammare, in campo domenica contro il Porto Sant’Elpidio, non ha mai perso da gennaio a oggi: vanta 2 vittorie e 5 pareggi. In Promozione sono invece tre le supersoniche: il Sassoferrato Genga, con 5 vittorie e 2 pareggi nell’A, ma anche il Potenza Picena, con identico 5+2, e la Sangiorgese con un 4+3 nel B.

In Prima Categoria occhio ai pesaresi di quartiere del Santa Veneranda, primi a +7 nell’A e i più in forma di tutti: ben sette vittorie consecutive dal 7 gennaio a oggi, che diventano nove considerando anche le due centrate a dicembre. Nel B sono imbattute l’Anconitana, con 5 vittorie e 2 pareggi, e l’Osimo Stazione, con un più rampante 6+1. Stessa magica sequenza per Civitanovese e Valdichienti nel C, mentre nel girone D c’è una bella triade: la Palmense con 6 vittorie e 1 pareggio, il Castignano con un 5+2 e il Real Virtus Pagliare con un 4+3.



In Seconda Categoria sono 12 su 128 le squadre ancora imbattute nel nuovo anno, compreso lo Schieti nell’A che però, oltre a 3 vittorie, 2 pareggi e una partita da recuperare, ha subito anche una sconfitta a tavolino. Nel B risultano senza sconfitte il Real Gimarra, con 5 vittorie e 2 pareggi, il Cuccurano con un 5+1 e una gara da recuperare e anche la capolista Pesaro Calcio con un 3+4. Nel C svettano la Castelleonese con un 5+2 e il Pietralacroce con un 2+5, nel D la sola Sampaolese con un 5+2, mentre nel girone E tutte le 16 squadre sono state battute almeno una volta da gennaio a oggi. Nell’F è da record il Fabiani Matelica, con 7 vittorie di fila che diventano 8 considerando anche l’ultima centrata a dicembre, ed sfreccia veloce anche l’Esanatoglia con 3 vittorie e 4 pareggi. Nel G non hanno mai perso nel 2018 la Monterubbianese con un 6+1 e Atletico Porchia con un 3+3, mentre nell’H marcia spedito solo il Piceno United con 5 vittorie e 2 pareggi.

