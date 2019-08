ANCONA - Saranno svelati oggi alle 14 sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti i nuovi gironi del campionato di Serie D. Le sette marchigiane, ovvero Jesina, Matelica, Montegiorgio, Porto Sant’Elpidio, Recanatese, Sangiustese e Tolentino, conosceranno così le loro avversarie del campionato che inizierà domenica 1 settembre. L’ostacolo da evitare è chiaramente l’ingresso del Foggia nel girone F per motivi di ordine pubblico, ipotesi in realtà remota grazie al ripescaggio dell’Agnonese: il club molisano è l’unica società in D ad avere uno stadio senza barriere e non potrà mai finire con pugliesi e campane. Lo impongono il Ministero degli Interni e l’Osservatorio per evitare che quasi ogni domenica sul campo dei molisani si giochi a porte chiuse. Per cui il girone F alla fine potrebbe essere lo stesso delle ultime stagioni con le tre molisane Agnonese, Campobasso e Vastogirardi, le sei abruzzesi Avezzano, Chieti, Giulianova, Notaresco, Pineto e Vastese, oltre alle nostre sette marchigiane e due romagnole per un girone a 18 oppure quattro per un girone a 20 squadre. Il Cattolica, che si è unito al San Marino, è la maggiore indiziata per questioni geografiche, poi verrebbero Sammaurese, Savignanese e Forlì. Possibile anche l’ingresso nel girone F delle quattro umbre Bastia, Cannara, Foligno e Trestina.

