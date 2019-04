Tragedia nel primo pomeriggio di ieri in Umbria: Lorenzo Marcelli, un ragazzo di appena 25 anni, è morto a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 41, tra Casteltodino e Quadrelli, nel comune di Montecastrilli. Lorenzo viaggiava sulla sua moto e si è scontrato con un'auto: inutili i tentativi di soccorso da parte del 118. ​



Lorenzo, che lavorava per l’azienda del padre Orazio, che si occupa di impiantistica termoidraulica, nel tempo libero faceva il calciatore: giocava nel campionato Uisp con l’Acquasparta. Il 25enne viaggiava sulla sua Mv Agusta 800 ed ha impattato contro una Fiat Stilo guidata da un uomo di 45 anni: dopo lo schianto, Lorenzo è morto sul colpo.

«Esprimo cordoglio a nome della comunità per la perdita di un figlio che è quanto di più prezioso ci sia su questa terra - ha detto il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, nel suo messaggio di condoglianze - Non credo ci siano parole per raccontare un dolore così grande. Qui ci si conosce tutti e ciò che resta è il dramma, nel cuore di ognuno di noi».

