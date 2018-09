Inghilterra-Spagna, terribile infortunio per Shaw: sbatte la testa e sviene in campo

LONDRA - Grave incidente per il difensore dell'Inghilterra Luke Shaw a inizio del secondo tempo di Inghilterra-Spagna, valida per la Nations League.



Il difensore del Manchester United è rimasto in terra privo di sensi, dopo essere caduto pesantemente sul terreno di gioco, in seguito a uno scontro di gioco. Immediato l'intervento dello staff medico, con il pubblico di Wembley ammutolito per sette lunghissimi minuti, una volta resosi conto dell'accaduto e il giocatore che non dava alcun segno di movimento. Shaw, con il collo e la testa imbracati, ha lasciato dopo diversi il campo in barella, accompagnato dal caloroso applauso di auguri di tutto lo stadio.



Dopo minuti di angoscia e paura, dagli spogliatoi sono arrivate notizie rassicuranti. Secondo i media britannici, secondo cui il giocatore avrebbe ripreso i sensi e tranquillizzato i suoi cari. In ogni caso, l'esterno britannico dovrebbe essere trasportato in ospedale per accertamenti. Già nel 2015 Shaw era stato vittima di un brutto infortunio in un match di Champions contro il Psv, procurandosi la frattura di tibia e perone. Per la cronaca la sfida di Nations League è stata vinta dalla Spagna che ha espugnato Wembley imponendosi 2-1 sull'Inghilterra.

