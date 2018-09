Inter-Cagliari alle ore 20.30 La Diretta Spalletti cerca risultato e gioco

L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che chiude il programma del sabato di Serie A. I nerazzurri cercano i 3 punti per continuare il riavvicinamento alle zone più nobili della classifica, gli isolani sognano invece il colpaccio per tornare alla vittoria dopo due pareggi casalinghi con Milan e Sampdoria inframmezzati dalla sconfitta di Parma.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER: -

CAGLIARI: -

© RIPRODUZIONE RISERVATA