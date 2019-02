Inter, è durato un quarto d'ora il colloquio tra Icardi e la dirigenza

di Salvatore Riggio

Tutto in quasi 15 minuti. È quanto è durato il summit tra Mauro Icardi e la dirigenza dell'Inter. Poi, l'argentino ha lasciato Appiano Gentile, a bordo della Bentley della moglie, Wanda Nara. Al summit, dopo la trasferta di Vienna, erano presenti il giocatore, Beppe Marotta, Giovanni Gardini, Piero Ausilio e Luciano Spalletti. Assente il presidente Steven Zhang, che rientrerà dalle vacanze negli Usa domenica.

IL COLLOQUIO

Un breve incontro, che l'Inter aveva spiegato ci sarebbe stato, dopo il match vinto in Austria. Un modo anche per distendere gli animi, da parte del club di corso Vittorio Emanuele, dopo lo tsunami che ha colpito l'apparente tranquillità tra l'Inter e Icardi. Con tanto di fascia di capitano tolta e data ad Handanovic, che a Vienna ha incassato l'appoggio della Curva al grido "C'è solo un capitano".

IL RIFIUTO

L'attaccante, poi, aveva deciso di non partecipare alla trasferta di Europa League di Vienna dove ieri la squadra ha vinto 1-0 sul Rapid grazie al gol di Lautaro Martinez. Proprio lui, l'erede designato di Icardi in

campo e nello spogliatoio.

L'ARRIVO ALLA PINETINA

Arrivato alle 9.30 alla Pinetina, nell'allenamento di oggi Mauro ha svolto un lavoro differenziato, dividendosi tra palestra e corsa sul campo senza pallone, come Keita. Quindi, si è fermato per una seduta dal fisioterapista. Esattamente come ieri. Il problema al ginocchio destro, però, è un malanno che non preoccupa il club. Sono attesi sviluppi, ma è ormai sicura l'assenza di Icardi domenica contro la Sampdoria.

WANDA NARA

A parte un post su Instagram, poco prima della mezzanotte, a colpire è il silenzio della moglie, Wanda Nara, che cura gli interessi calcistici del marito. In realtà, donna Icardi è in attesa della prossima mossa del club, colpevole secondo lei di cercare soltanto a parole di distendere gli animi, ma poi nei fatti colpire e punire Icardi. Sta di fatto che, al momento, la rottura sembra insanabile. Non è escluso che Icardi possa saltare anche il ritorno contro il Rapid. Ma sono in molti ad augurarsi che almeno fino a giugno possa esserci un armistizio. Per il bene dell'Inter, in piena corsa Champions. Serve che il club spieghi a Icardi la decisione, che il giocatore capisca e torni al lavoro e che lo spogliatoio dimentichi le dichiarazioni scomode e fastidiose di Wanda Nara. Lei sì colpevole, secondo i tifosi.

