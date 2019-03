Inter-Eintracht: 0-1 La Diretta Sbaglia de Vrij, segna Jovic

Dopo lo 0-0 dell'andata a Francoforte, l'Inter torna in campo a S.Siro per la gara di ritorno contro l'Eintracht: in palio un posto nei quarti di finale di Europa League, l'obiettivo minimo per la stagione nerazzurra.



Il risultato di sette giorni fa rischia di essere un'arma a doppio taglio: essere usciti imbattuti è sicuramente stato un traguardo positivo, ma gli zero gol segnati possono complicare terribilmente la vita in caso di rete tedesca stasera, obbligando l'Inter alla vittoria nei 90'.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Borja Valero; Candreva, Politano, Perisic; Keita.​

Eintracht Francoforte (4-4-2): Trapp; Da Costa, Hasebe, Hinteregger, N'Dicka; Gacinovic, Rode, Willems, Kostic; Haller, Jovic.



