Gervinho Show, ma il gol decisivo è di Dimarco: il Parma sbanca San Siro

Un siluro di Dimarco, cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro, regala al Parma un’inattesa vittoria a San Siro contro l’Inter (0-1) davanti a quasi 60mila spettatori. Luciano Spalletti non ha ancora guarito il mal di gol della sua squadra, nonostante Brozovic e Nainggolan facciano di tutto per dare ottimi palloni agli attaccanti. Quattro punti in quattro partite è il triste bottino dei nerazzurri, che martedì debutteranno in Champions contro il Tottenham, sicuramente non nelle migliori condizioni mentali possibili. Ma ora l’Inter è questa. Magari a tratti bella da vedere, anche pericolosa, ma non cinica da finalizzare le tante occasioni. È l’emblema di una campagna acquisti che non ha portato alla Pinetina un regista e un vice Icardi. Perché Keita quel ruolo non può proprio farlo. Il senegalese sbaglia tanto: Candreva, Brozovic e soprattutto Nainggolan lo cercano, lo trovano, ma lui non segna. Così a fine primo tempo viene sostituito da Icardi, ma anche l’argentino toppa. Anzi, sbaglia molto di più e sono errori pesantissimi perché al 34’ Dimarco si inventa un tiro di sinistro dai 30 metri che sorprende Handanovic, non proprio in forma in questo inizio stagione. C’è da dire che al 12’ lo stesso Dimarco aveva salvato sulla linea con un braccio un tiro di Perisic. Il Var aveva lasciato correre. Poi, si sa come è finita.







