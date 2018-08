ROMA - Juventus e Napoli a punteggio pieno, Lazio ancora a zero, Milan che recrimina. E stasera le altre partite valide per la seconda giornata con i riflettori puntati su Inter-Torino. Si giocherà domani sera invece Roma-Atalanta con i giallorossi che saranno senza Strootman ormai ad un passo dal Marsiglia.



SPAL-PARMA 1-0



La Spal vola in testa alla classifica insieme a Juventus e Napoli e lo fa con pieni meriti. Il gol di Antenucci è una perla così come quello di Kurtic di settimana scorsa. Il Parma ad eccezione di un buon quarto d'ora iniziale, non riesce a riaprire il match e rimane a quota 1 punto in campionato.



SLEGGI LA CRONACA



CAGLIARI-SASSUOLO 1-0



Sentimenti opposti per Cagliari e Sassuolo nell'avvicinamento a questa sfida. Gli uomini di Maran hanno infatti steccato la prima, venendo superati per 2-0 dall'Empoli, mentre i neroverdi si sono resi protagonisti di una grande sorpresa, sconfiggendo l'Inter. E' la quinta sfida in Sardegna in Serie A tra queste due formazioni: due successi per i padroni di casa, un pari e una vittoria esterna, lo 0-1 della scorsa stagione firmato da Matri.



SEGUI LA DIRETTA



FIORENTINA-CHIEVO 1-0



Inizia dalla sfida interna col Chievo il campionato della Fiorentina. La formazione viola, al secondo anno del ciclo con Pioli in panchina, vuole migliorare quanto fatto la scorsa stagione, mettendo nel mirino la zona Europa League. Servono dunque punti in questa gara contro i gialloblu, che tuttavia all'esordio hanno mostrato tutto il loro carattere, creando molte più difficoltà del previsto alla Juventus di Ronaldo, riuscita a prevalere solo nel recupero.



SEGUI LA DIRETTA



FROSINONE-BOLOGNA 0-0



Il ritorno in Serie A per il Frosinone non è stato certo da ricordare. La formazione di Moreno Longo ha trovato un'Atalanta e un Papu Gomez in grande spolvero, rimediando una secca sconfitta per 4-0. Non è andata molto meglio al Bologna: il debutto di Pippo Inzaghi in campionato sulla panchina felsinea è coinciso con il sorprendente rovescio casalingo contro la Spal. Entrambe le squadre vanno dunque in cerca di un pronto riscatto in questa sfida.



SEGUI LA DIRETTA



GENOA-EMPOLI 1-0



Dopo i tragici fatti di cronaca, Genova cerca di ripartire e torna a ospitare una gara di Serie A. I rossoblu di Ballardini compiono il loro esordio in campionato, ricevendo un Empoli che alla prima ha mostrato di non aver smarrito gli splendidi concetti di gioco dell'anno scorso, superando per 2-0 il Cagliari. E' la quinta sfida in Serie A in terra ligure tra queste due formazioni: bilancio in perfetto equilibrio, con un successo per parte e due pareggi.



SEGUI LA DIRETTA



INTER-TORINO 1-0



Protagonista di un'eccellente campagna acquisti, l'Inter, perdendo all'esordio contro il Sassuolo, ha iniziato male il campionato che nelle intenzioni dovrebbe riportarla a competere nelle zone altissime. La strada è però ancora lunga e gli uomini di Spalletti vanno così in cerca di un riscatto, opposti a un Torino che ha dato filo da torcere alla Roma, uscendo però a bocca asciutta. Torna a San Siro il tecnico granata Walter Mazzarri, mai troppo amato dai tifosi quando guidava l'Inter.



SEGUI LA DIRETTA



UDINESE-SAMPDORIA 1-0



La stagione dell'Udinese non è partita all'insegna di un grande ottimismo, ma, a Parma, la squadra del tecnico spagnolo Velazquez ha fornito un'importante prova di carattere, recuperando da 2-0 a 2-2: i friulani debuttano ora tra le mura amiche, ricevendo una Sampdoria al suo primo match in questo campionato. Sarà la sfida numero 38 a Udine tra queste due squadre in Serie A: 16 le vittorie dei bianconeri, contro 11 pareggi e 10 successi esterni.



SEGUI LA DIRETTA







© RIPRODUZIONE RISERVATA