Inter, vertice con Wanda Nara: il rinnovo di Icardi è più vicino

Un incontro per conoscersi, intanto. Poi si parlerà di cifre e clausole, quando la trattativa entrerà nel vivo. Il tanto chiacchierato vertice tra Wanda Nara e l'Inter per il rinnovo del Mauro Icardi si è già svolto nei giorni scorsi, seppur la notizia sia filtrata solo oggi. Toni cordiali e una prima opportunità per la moglie-agente del capitano nerazzurro di conoscere l'ad Beppe Marotta, presente all'incontro insieme al ds Piero Ausilio e al cfo Giovanni Gardini. Un clima disteso, quindi, dopo i diversi botta e risposta delle scorse settimane. E i segnali di apertura in questo senso da parte di Wanda Nara non erano mancati: «Icardi ha ancora due anni e mezzo di contratto, i tifosi dell'Inter non devono preoccuparsi. Io e Marotta siamo amici», ha dichiarato ieri l'ex showgirl argentina. Non si è parlato di soldi nell'incontro tenuto lontano da occhi indiscreti, ma succederà presto, in una nuova riunione nei prossimi giorni in cui le parti entreranno più nello specifico della trattativa. Nella seconda «puntata», così, il tema contratto diventerà centrale: la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare ad un accordo, magari alzando o addirittura togliendo la clausola rescissoria da 110 milioni valida solo per l'estero. L'offerta nerazzurra potrebbe arrivare fino a 7 milioni di euro più bonus fino al 2023, dagli attuali 4,5 milioni annui che il club versa a Icardi. Ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo. Intanto l'Inter si prepara alla sfida di domenica con il Torino, per la quale Spalletti dovrà fare a meno di Keita e probabilmente di Vrsaljko ma punta ad avere Nainggolan al meglio. A indicare la strada ci ha pensato D'Ambrosio: «A Torino ci arriviamo con un pizzico di rabbia perché con o senza pubblico contro il Sassuolo dovevamo vincere. Ora dobbiamo assolutamente recuperare i punti persi», ha dichiarato a Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA