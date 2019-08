International Champions Cup, l'Inter supera il Tottenham ai rigori

L'Inter conclude con una vittoria ai rigori contro il Tottenham la sua International Champions Cup. Davanti ai quasi 60mila di White Hart Lane, casa degli Spurs, i nerazzurri hanno battuto la squadra di Pochettino per 5-4 ai rigori dopo l'1-1 con cui si erano conclusi i 90' regolamentari per le reti di Lucas al 3' e Sensi al 36' su assist del giovane Esposito. Dal dischetto decisive le parate di Handanovic su Eriksen e Skipp, mentre Joao Mario ha messo a segno l'ultimo rigore. Un'ottima prestazione per i nerazzurri, con anche un palo colpito da Marcelo Brozovic e tanti segnali positivi per Conte. Nella ripresa si è rivisto Matteo Politano, out per un infortunio muscolare dallo scorso 11 luglio. L'Inter tornerà in campo sabato prossimo in Spagna contro il Valencia per l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato.

