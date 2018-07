JESI - Può già essere il giorno della Jesina. Oggi alle 18 scadono i termini per le iscrizioni in Serie D delle 163 aventi diritto. Sono da effettuare obbligatoriamente on line al portale della Lega Nazionale Dilettanti, che in serata dovrebbe comunicare i nomi delle società rinunciatarie. La Jesina, che dovrebbe essere terza in graduatoria alle spalle del Montebelluna, prima tra le retrocesse, e del Villafranca Veronese, probabilmente prima tra le non promosse dall’Eccellenza, già oggi potrebbe essere virtualmente ripescata.



Le aventi diritto sono appunto 163, i ripescaggi scattano sotto la soglia di 162, ma sarebbero già sicure le rinunce degli umbri del Villabiagio, dei calabresi della Palmese e del laziali del Fondi: il patron Pezone è emigrato ad Aprilia per dare vita all’Aprilia Racing. Fanno 160: basterà un’altra rinuncia e teoricamente i leoncelli saranno già ripescati. Le candidate all’esclusione non mancano: i siciliani dell’Akragas, ma anche gli abruzzesi dell’Aquila e i molisani del Campobasso sono decisamente in bilico. Sarebbero a rischio anche Massese, San Marino, Lupa Roma, Nocerina e Igea Virtus.



In ballo anche il Fabriano Cerreto, che però sarà di sicuro l’ultima delle 19 società che hanno fatto richiesta, alle spalle della Correggese, l'altra squadra retrocessa direttamente in Eccellenza senza i playout. I cartai dovranno chiaramente sperare che avvenga una vera e propria strage di club sia in Serie B che soprattutto in C, dove c'è già un vuoto grazie all'unione tra Bassano e Vicenza. La Covisoc ha già escluso in via preliminare Avellino, Bari e Cesena in B e ben 10 società di C: Mestre, Reggiana, Matera, Fidelis Andria, Lucchese e Juve Stabia, oltre a Pistoiese, Cuneo, Triestina e Monza, che però alla fine dovrebbero farcela. Tutte hanno tempo fino alle 19 di lunedì 16 per mettersi in regola.

