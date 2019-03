Italia-Finlandia 2-0: Barella e Kean, gli azzurri nel nuovo millennio

Una buona Italia liquida 2-0 la Finlandia e comincia nel migliore dei modi il percorso di qualificazione agli Europei del 2020. Gli azzurri sbloccano subito il match con il tiro da lontano di Barella deviato da Vaisanen e raddoppiano nella ripresa con Kean, imbeccato da Immobile, primo gol azzurro di un millennial. Nel finale l'Italia sfiora il tris con Quagliarella che prima chiama Hradecky al miracolo e poi colpisce la traversa a portiere battuto.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi (90' Spinazzola); Barella, Jorginho, Verratti (85' Zaniolo); Kean, Immobile (80' Quagliarella), Bernardeschi.



FINLANDIA (5-3-1-1): Hradecky; Granlund, Toivio, Vaisanen, Arajuuri, Pirinen; Lod, Kamara, Sparv; Hamalainen (70' Lappalainen); Pukki (83' Karjalainen).



LA CRONACA (a cura della redazione)

93' Finisce qui. L'Italia vince e convince.



89' Prima parata di Donnarumma sulla conclusione da lontano di Arajuuri



85' Quagliarella colpisce la traversa con un destro terrificante che non aveva dato scampo a Hradecky



82' Ammonito Piccini



81' Miracolo di Hradecky su Quagliarella che, appena entrato, trova subito lo stacco giusto: ma sul colpo di testa il riflesso del portiere finnico è strepitoso



74' Raddoppio azzurro! Immobile serve Kean in verticale e lo juventino non sbaglia. E' il primo gol in nazionale di un millennial



65' Finlandia vicina al pareggio: Bonucci si perde Pukki che, imbeccato da destra da Lod, mette fuori da due passi, graziando Donnarumma



64' Giallo anche per Verratti



63' Ammonito Sparv per un intervento irregolare ai danni di Chiellini



60' Kean si invola sulla fascia destra, perfettamente cercato da Barella... Impreciso l'ultimo passaggio che avrebbe messo Bernardeschi in condizione di trafiggere la porta finlandese



53' Bel filtrante alto di Verratti che cerca Immobile alle spalle della difesa ospite: Hradecky devia in corner...



51' Buona triangolazione stretta tra Immobile e Jorginho che imbuca per il nostro centravanti ma Hradecky riesce ad anticiparlo in uscita bassa



46' Comincia il secondo tempo. Nessun cambio



45' Fine primo tempo: squadre negli spogliatoi



42' Italia ancora una volta vicina alla seconda rete! Stavolta è Kean a provarci: ottimo il suo controllo in area sul pallone smanacciato da Hradecky ma il tiro è strozzato e termina sul fondo



37' Break azzurro che consente a Bernardeschi di involarsi verso la porta finlandese ma la sua conclusione mancina non prende il giro giusto e finisce sul fondo



31' Slalom strettissimo di Verratti attraverso le linee difensive finniche. Ma la conclusione è male indirizzata...



27' Ci prova Bernardeschi da lontano dopo una lunga e articolata manovra dell'Italia. Il sinistro è fiacco e sfila alla sinistra di Hradecky.



20' Finlandia nuovamente in avanti con Lod. Conclusione dal limite dell'area con palla che finisce molto distante dalla porta azzurra



15' Prima sortita finnica in contropiede con Lod che però conclude debolmente a lato senza impensierire Donnarumma



12' Italia vicina al raddoppio. Spunto di Kean a sinistra e cross sul palo lontano dove Piccini prova la spaccata al volo. Palla al lato di poco.



10' La Finlandia prova a reagire. Sparv ci prova dalla distanza, tiro lento e largo.



8' Italia subito in vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla esce dall'area dove Barella calcia di destro al volo. Decisiva la deviazione di Vaisanen che spiazza Hradecky.



4' L'Italia pressa alto e non fa uscire la Finlandia dalla propria metà campo



1' Partiti! Italia come da tradizione in maglia azzurra, Finlandia in bianco

