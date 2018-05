di Gianluca Lengua

ROMA - Fumata bianca nella trattativa tra Roberto Mancini e la Federcalcio. L’ormai ex tecnico dello Zenit sarà il nuovo ct della Nazionale. Nel pomeriggio sono andati in scena gli incontri tra i legali dell’allenatore e quelli della Figc. In serata Silvia Fortini (suo legale e futura moglie) è arrivata presso lo studio Clarizia accompagnata dal dg Michele Uva. Mancini dovrebbe firmare un contratto di durata biennale, domani la conferenza stampa di presentazione a Coverciano. La notizia - da alcuni giorni nell'aria - è stata ovviamente accolta con grande entusiasmo a Jesi, la sua città natale.

