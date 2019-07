CIVITANOVA - La Nazionale di pallavolo maschile concluderà lunedì la prima fase del collegiale di Civitanova. Blengini sta vagliando tutte le soluzioni possibili e ha ancora lasciato aperte le porte azzurre anche a coloro che non sono rientrati nei sedici convocati dal commissario tecnico. A meno di un mese dal torneo di qualificazione olimpica, che l’Italia ospiterà a Bari nel primo weekend di agosto, sono ancora diversi i dubbi che attanagliano il ct. Oggi pomeriggio la Nazionale di pallavolo riceverà di nuovo il calore e l’affetto degli appassionati della regione e non, che accorreranno all’Eurosuole Forum per assistere alla sessione delle 17 riservata alla tecnica. Una sorta di amichevole a ranghi misti, a cui potranno assistere i tifosi. Quella odierna, dalle 17 alle 20, sarà l’ultima occasione della settimana per poter assistere agli allenamenti degli azzurri. Tutti i particolari sul Corriere Adriatico in edicola.

