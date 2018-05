Insigne si prende l'Italia di Mancini: in campo con la maglia numero 10

Italia nuova, tradizioni vecchie. Anche nel nuovo corso (domani l’esordio contro l’Arabia Saudita a San Gallo) targato Roberto Mancini, infatti, Lorenzo Insigne conferma la maglia numero 10. Quella che con l’azzurro del Napoli è un vero tabù, con l’azzurro della Nazionale è oramai proprietà privata dell’attaccante di Frattamaggiore.



Da quando l’ha ereditata da Marco Verratti, la numero 10 dell’Italia è stabilmente tatuata sulle spalle di Lorenzo Insigne e il fatto che anche Roberto Mancini gliela abbia confermata, è la dimostrazione della stima tecnica che nutre il nuovo ct per il napoletano.



Numero 14, invece, per Jorginho, mentre la 9 è tornata saldamente sulle spalle di Mario Balotelli con Bellotti che si è preso la 11.



Niente numero 1 per Gigio Donnarumma. Al baby portiere di Castellammare è toccata la 22, mentre quella che era la maglia di Buffon andrà sulle spalle di Salvatore Sirigu.

