L'Italia vince all'esordio del Mondiale donne. Nella prima partita di Francia 2019, le azzurre hanno battuto l'Australia 2-1. I gol nel primo tempo al 22' di Sam Kerr, in ribattuta sul suo rigore respinto da Laura Giulioani; nel secondo tempo all'11' e al 50' di Bonansea.







IL TABELLINO

Australia-Italia 1-2

AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams, Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley, Van Egmond, Raso (24' st Gorry), Foord, Yallop (38' st Kellond-Knight), Logarzo (16' De Vanna), Kerr (12 Micah, 18 Arnold, 5 Roetbakken, 23 Allen, 2 Simon, 3 Luik, 22 Harrison, 15 Gielnik). All. Ante Milicic

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani, Bergamaschi (32' st Giacinti), Gama, Linari, Guagni, Cernoia, Giugliano, Galli (1' st Bartoli), Girelli, Mauro (13' st Sabatino), Bonansea (22 Pipitone, 12 Marchitelli, 17 Boattin, 20 Tucceri, 16 Fusetti, 15 Serturini, 8 Parisi, 6 Rosucci, 14 Tarenzi). All. Milena Bertolini Arbitra: Borjas (Ungheria)

Reti: nel pt al 22' Kerr, nel st all'11' e al 50' Bonansea Recupero: 2' e 5' Note: ammonite Gama, Girelli, Cernoia e De Vanna per gioco falloso



