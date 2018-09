Live Italia-Polonia 0-0 Bernardeschi divora un gol al 37'

Confermate quasi per intero le indiscrezioni della vigilia sulla formazione della Italia che affronta al Dall'Ara la Polonia nella prima partita di Nations League. La difesa a quattro davanti a Donnarumma è composta da Zappacosta, Bonucci, Chiellini e Biraghi, mentre a centrocampo giocano Pellegrini e Jorginho con Gagliardini preferito a Benassi, poi il tridente con Bernardeschi e Insigne esterni e Balotelli centrale. Nella Polonia non c'è in porta Szczesny, ma Fabianski, mentre in attacco Zielinski dovrebbe supportare Lewandowski. In panchina gli italiani Skorupski, Linetty, Milik, e Piatek, oltre al portiere della Juve.



Al 5' Donnarumma salva su Zielinski, Polonia vicinissima al vantaggio. Al 16' Bereszynski centra da destra, Pellegrini spazza. Tentativo, poco dopo, di Bernardeschi su punizione: alto. Lo stesso esterno della Juve divora un gol al 37'.



LE FORMAZIONI



Italia (4-3-3): Donnarumma - Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Pellegrini, Jorginho, Gagliardini - Bernardeschi, Balotelli, Insigne.



Polonia (4-4-1): Fabianski - Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca - Blaszczykowski, Krychowiak, Klich, Kurzawa - Zielinski - Lewandowski.





