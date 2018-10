Torna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nell'amichevole di Genova contro l'Ucraina di Andry Schevchenko. Il test è importante per verificare la crescita delle squadra e provare le varie soluzioni tecnico/tattiche in vista della gara di domenica prossima contro la Polonia, valida per la Nations League.



43' Si ferma il gioco: tutto lo stadio applaude in onore delle 43 vittime della strage del ponte Morandi.



38' Ci prova ancora Chiesa! Pyatov effettua un'altra parata e manda in angolo.



26' Primo tiro nello specchio per l'Ucraina: la conclusione di Konoplyanka viene però tranquillamente controllata da Donnarumma.



18' Insigne supera il portiere da posizione defilata sulla sinistra ma si alza la bandierina del fuorigioco.



11' Ancora Italia! Biraghi ci prova sugli sviluppi di una palla inattiva ma ancora una volta la difesa ucraina manda in angolo.



8' Occasione Italia Cross dalla destra e girata al volo di Bonucci! Pyatov compie una grande parata e concede un altro angolo!



7' Break offensivo di Chiesa che riesce ad involarsi verso la porta ucraina ma viene contrastato al momento del tiro!



5' Occasione Italia Bernardeschi si trova al limite dell'area al termine di una rapida azione stretta, tiro che Pyatov respinge con un balzo a terra sulla sua destra



4' Pyatov esce sulla testa di Insigne cercato con un cross teso da destra



2' Possesso palla prolungato dell'Ucraina con l'Italia che prova il pressing alto.



1' Partiti



LE FORMAZIONI:

ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Insigne, Chiesa.

UCRAINA: Pyatov, Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matviyenko, Marlos, Sydorchuk, Zinchenko, Malinovskyi, Konoplyanka, Yaremchuk.



LA DIRETTA

