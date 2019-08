Una settimana dopo l’Italia del volley festeggia un’altra magnifica impresa, firmata questa volta dagli azzurri di Gianlorenzo Blengini: qualificati per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Giannelli e compagni si sono presi la rivincita sulla Serbia, dominandola 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), e soprattutto strappando il pass per la rassegna a cinque cerchi nel torneo di qualificazione di Bari.



«Sono contento come un pazzo, siamo a Tokyo. Sono strafelice per i ragazzi, per la gente, per tutta la pallavolo. Ora voglio andare a prendere il pass!». Così il ct dell'Italia di pallavolo, Gianlorenzo Blengini, a Rai Sport dopo la vittoria sulla Serbia a Bari che vale la qualificazione alle Olimpiadi. Il tecnico, lasciato il microfono, è andato a prendere l'oggetto che viene consegnato alle squadre che ottengono la qualificazione, passandolo poi a capitan Zaytsev e agli altri giocatori.

