Respiro in sospeso per la semifinale mondiale del volley femminile in Giappone a Yokohama fra Italia e Cina. Prima palla alle 9.30. Le azzurre di Mazzanti hanno già sconfitto le campionesse del mondo nella fase preliminare e adesso, dopo una marcia puntellata da 9 successi e un solo ko, lottano per arrivare al match per la medaglia d'oro che all'Italia sfugge dal 2002.



LA DIRETTA SU RAIDUE



Cina -Italia

Primo set: 18-25

Secondo set: 25-21

Terzo set: 16-25

Quarto set: 31-29

Quinto set: 14-15



L'intervista a Anna Danesi

di Gianluca Cordella



Nella pallavolo il muro, filosoficamente, è un po’ come un rigore parato nel calcio. Ecco: Anna Danesi, centrale dell’Italia di Mazzanti, ai mondiali giapponesi di rigori ne ha parati 36. Nessuna come lei. E oggi, dalle 9.30, proverà a incrementare il bottino contro la Cina, nel match di Yokohama che vale l’accesso alla finale mondiale. A pensarci bene, una sorpresa.



Si aspettava l’Italia in semifinale?





«Siamo state una sorpresa pure per noi stesse, anche perché avevamo un girone complicato con Turchia e Cina. Poi abbiamo cominciato a vincere e ad accumulare entusiasmo. E più accumulavamo entusiasmo e più vincevamo. Essere tra le prime quattro del mondo è un successo, ma il bello viene adesso».

Con un obiettivo impronunciabile per scaramanzia?

«Meglio vivere alla giornata, sapendo che alla fine di tutto saremo comunque soddisfatte. Ovvio che a questo punto vogliamo arrivare il più in alto possibile».

Cosa ha insegnato la vittoria contro la Cina della prima fase?

«Che sappiamo metterle in difficoltà. Dobbiamo andare in campo determinate, tenendo presente che loro lo saranno più che nella sfida precedente. Sarà importante cominciare bene».

Dov’è che si vince la semifinale?

«Loro hanno attaccanti molto forti: dovremo cercare di metterle in difficoltà con la battuta e provare a fermarle a muro».

E qui entra in gioco lei...

«A muro sta andando bene, è vero. Però mi manca qualcosa in attacco».

Allora è vero che l’autocritica è la sua specialità...

«Verissimo. Per adesso sono abbastanza contenta e penso solo a finire bene il mondiale. Ma non vedo l’ora di andare a Conegliano e mettermi a lavorare per mettere a posto l’attacco e tutto quello che c’è da migliorare».

Il muro: un concentrato di adrenalina?

«Come un rigore parato nel calcio. Ma l’adrenalina dipende sempre da quanto arriva veloce la palla e da chi l’ha schiacciata».

Qual è stata la gara della svolta?

«Quella contro la Turchia, che nei tornei estivi ci aveva fatto sempre soffrire. Ma è dopo aver battuto la Cina che abbiamo pensato: “Ok, possiamo farcela”».

Paola Egonu è diventata l’immagine di questa Italia, ma state brillando in tante: come si trasformano tante individualità in un gruppo?

«Ognuna di noi ha ben chiaro il proprio ruolo nella squadra e ci divertiamo a giocare insieme. Paola sta facendo moltissimi punti - è anche una questione di ruolo - ma in ogni partita si è visto che non vinciamo solo perché c’è lei».

Un passo indietro: questa Italia nasce dalle ceneri di Rio...

«Ero troppo piccola per capire quello che succedeva. Per me essere alle Olimpiadi era un sogno e anche se è andata malissimo non sono mai riuscita a vedere i lati negativi di quei Giochi».

Da Bonitta a Mazzanti, cos’è cambiato?

«Bonitta l’ho vissuto poco. Dopo di lui il gruppo si è molto ringiovanito e questo ha giovato sotto il profilo dell’entusiasmo: c’è tanta voglia di stare in campo e di farsi notare a livello internazionale. Davide è un grande motivatore, ti fa sentire sempre importante».

Come si tiene a bada un gruppo così giovane?

«Lasciandoci libere: Mazzanti dice sempre che le avversarie soffrono l’energia che riusciamo a mettere in campo. E lo abbiamo dimostrato: quando ci “accendiamo” riusciamo a fare di tutto».

Quello che è mancato contro la Serbia.

«In semifinale c’eravamo già e pescare Olanda o Cina, che peraltro si sfidavano dopo di noi, era indifferente. Poi dopo un 3-2 sofferto come quello con il Giappone eravamo a corto di energie mentali».

Ha 22 anni, quasi 100 presenze in Nazionale e tanti successi in bacheca. Dov’è cambiata la sua carriera?

«Lo scorso anno a Conegliano: abbiamo fatto un gran lavoro e sono cresciuta tanto. Devo ammettere di essere stata fortunata con gli allenatori: tutti quelli che ho avuto, sin dalle giovanili, mi hanno lasciato qualcosa».

Come Luca Cristofani a Casal de’ Pazzi?

«Che bel periodo. Alla Volleyrò c’era un clima simile a quello di questa Nazionale. Un gruppo giovane, con tanto entusiasmo. Abbiamo fatto un campionato bellissimo perché scendevano in campo senza ansie. E poi c’era la vita a Roma: non ho fatto moltissimo a scuola e quando ero libera dalla pallavolo giravo alla scoperta della città».

Al di là di come finirà il mondiale, vi aspettavate di fare meglio degli uomini?

«Lo abbiamo sempre sperato, anche perché in Italia ultimamente si parlava tanto di loro e meno di noi. La Nazionale maschile è fortissima e ha giocatori come Zaytsev e Juantorena che sono anche mediaticamente importanti. Noi non abbiamo una giocatrice da copertina, siamo più collettivo».

Che effetto fa pensare che dopo le fatiche immani di questi mesi, nel prossimo weekend sarà in campo per il campionato?

«È tosta... Le energie mentali saranno quelle che saranno. Ecco: magari chiederei ai tifosi di prendere un po’ con filosofia la mia prima partita. Prometto di ricaricarmi in fretta».



© RIPRODUZIONE RISERVATA