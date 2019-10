JESI - Ultimo posto in classifica, squadra ceh non reagisce. E arriva la decisione della società leoncella. Esonerato mister Omar Manuelli, Jesina «al lavoro per individuare quanto prima il nuovo tecnico». Squadra affidata, forse, all’allenatore della Juniores Andrea Cuicchi. Anche se di mister liberi e col pedigree non ne mancherebbero (di recente avvistato al Carotti anche l’ex Sauro Trillini, circola l’idea dell’ex Matelica Aldo Clementi) ma l’impressione è che tutti richiederebbero garanzie sul mercato che forse la società leoncella non è al momento in grado di fornire. La comunicazione dell’esonero da viale Cavallotti arriva nella tarda serata di lunedì, dopo che a Pineto è maturata la terza sconfitta consecutiva, quinta in sette turni di campionato (Manuelli, squalificato, non era in panca, al suo posto il vice Carassai), e dopo una riunione fiume nel pomeriggio fra il tecnico fanese e, per la società, il presidente Gianfilippo Mosconi e il responsabile amministrativo Giancarlo Chiariotti.

