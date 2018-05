SANT'EGIDIO - La Jesina ha perso per 2-1 il playout del campionato di serie D contro gli abruzzesi del San Nicolò e con questa sconfitta retrocede in Eccellenza dopo 8 anni di permanenza nella categoria superiore. Vista la classifica della regular season la Jesina sarebbe retrocessa anche con il pareggio. La Jesina è andata in vantaggio in avvio cobn Trudo ma il San Nicolò ha segnato il gol del pareggio e della salvezza, poi assalti inutili dei leoncelli, che hanno subito anche due espulsioni (contro una degli avversari). all'ultimo minuto il definitivo 2-1 che condannava i leoncelli. Dopo la partita spogliatoi assediati da parte dei tifosi della Jesina arrivati fino in Abruzzo per questo spareggio.

