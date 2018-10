ANCONA - Che giornata nel campionato di serie D. Campo principale quello di Matelica dove la capolista affronta il S.N. Notaresco per proseguire la sua marcia ma c'è anche una sfida da non perdere, quella del "Carotti" dove la Jesina se la vedrà con il Cesena che insegue la cpolista a due lunghezze di distanza. E le altre marchigiane? Gioca in casa contro il Giulianova la Recanatese, insegue i tre punti la Sangiustese che davanti al pubblico amico se la vedrà con il fanalino di coda Avezzano, difficili i test che attendono il Castelfidardo a Sant'Arcangelo e il Montegiorgio sui campo della Savignanese.





Le partite di oggi:



Francavilla-Sammaurese, Campobasso-Pineto, Forlì-Agnonese, Isernia-Vastese, Jesina-Cesena, Matelica-S.N. Notaresco, Recanatese.Giulianova, Sangiustese-Avezzano, Santarcangelo-Castelfidardo, Savignanese-Montegiorgio.



Classifica generale:



Matelica 21, Cesena 19, S,N. Notaresco, Sangiustese 18, Francavilla; Santarcangelo 14, Savignanese 12, Sammaurese, Recanatese 11, Forlì 9, Isernia, Montegiorgio 8, Pineto, Vastese, Campobasso 7, Jesina 6, Castelfidardo, Agnonese 3, Avezzano 2.

