ANCONA - La Jesina rivede la Serie D. Le graduatorie di merito, pubblicate oggi dalla Lnd, hanno lanciato i

leoncelli verso il ripescaggio che verrà ratificato il 30 luglio quando il Comitato Interregionale comunicherà

gli organici definitivi dopo aver valutato i pareri della Covisod sui ricorsi presentati dalle società escluse.



La

società leoncella può però esultare in anticipo in virtù della terza posizione con 40 punti alle spalle di

Montebelluna (42,5) e Classe (37) nella speciale classifica che tiene conto dell’alternanza tra le società di D

retrocesse ai playout o per distacco superiore ai 7 punti e quelle di Eccellenza battute negli spareggi

promozione. La certezza della riammissione in D deriva dai posti vuoti che sono già nove in seguito alle

esclusioni dalla Serie B di Cesena e Bari a cui si è aggiunto l’Avellino, bocciato dal Consiglio Federale, alle

mancate iscrizioni di Bassano, Fidelis Andria, Mestre e Reggiana in C e alle rinunce di Akragas, Fondi e

Villabiagio in D. Di questi nove posti, tre dovrebbero però essere colmati dalle squadre B di Juventus, Milan

e Torino (o Roma), ma tra gli altri sei esulteranno i leoncelli, terzi in graduatoria.



Nell’Eccellenza marchigiana la Jesina libererà una casella che verrà occupata da Sassoferrato Genga. In

Promozione planerà di conseguenza il Villa San Martino, in Prima Categoria il Cupramontana e in Seconda

l’Ostra dopo i quattro ripescaggi già sicuri di Varano, Rotellese, Borgo Rosselli e Visso per colmare gli altri

vuoti in organico.





