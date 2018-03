Secondo caso di doping nella Serie A di quest'anno. Il calciatore del Cagliari Joao Pedro, nel giorno del suo 26esimo compleanno, si è visto sospendere dall'antidoping perché riscontrato positivo ad un diuretico dopo la partita dello scorso 11 febbraio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Con Joao Pedro sono due i calciatori della Serie A trovati quest'anno positivi all'antidoping. Nel settembre scorso infatti fu trovato positivo il capitano del Benevento Fabio Lucioni.



La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, «ha provveduto a sospendere in via cautelare il sig. Joǎo Pedro Gerardino Dos Santos Galvǎo (tesserato FIGC) riscontrato positivo alla sostanza Idroclorotiazide (un diuretico) a seguito di un controllo disposto dalla Nado Italia al termine della Manifestazione di calcio Campionato Serie A 'Sassuolo-Cagliari' svoltasi a Reggio Emilia l'11 febbraio 2018», rende noto NadoItalia.

