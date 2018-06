RECANATI - La Juniores della Recanatese, battendo 5-3 l’Ostia Mare dopo i calci di rigore, entra nella storia centrando la qualificazione alle semifinali del Campionato Nazionale. Istituito dalla stagione 2000/01, è il torneo a livello giovanile organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, a cui partecipano i calciatori under 20 delle società iscritte alla Serie D, con la possibilità di schierare per ogni incontro 4 calciatori under 21. L’unica marchigiana ad aver vinto lo scudetto è stato il Fano, nel 2000/01.



I leopardiani, allo stadio Anco Marzio di Ostia Lido, dopo aver perso 1-0 all’andata, dovevano solo vincere per proseguire la loro fantastica avventura nelle finali nazionali. I ragazzi allenati da Gianluca Dottori sono riusciti a centrare l’impresa imponendosi 1-0 nei tempi regolamentari grazie alla rete di Papa nella ripresa, sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo. Nella lotteria dei rigori, sono state decisive le trasformazioni di Papa, Gambacorta, Marchei e Sopranzetti, strepitoso anche Piangerelli nel neutralizzare un penalty degli avversari. Le gare di semifinale si disputeranno giovedì 14 in campo neutro (gara secca), la finalissima per il titolo di campione d’Italia Juniores è in programma per sabato 16.

