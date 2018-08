«Quest'anno l'ambizione di vincere la Champions è più alta, come quella di vincere il campionato, la Coppa Italia e la Supercoppa. Ma bisogna giocare le partite, perché nessuno ci regalerà i trofei prima di giocarceli sul campo». Massimiliano Allegri invita la Juventus «a non perdere le sue caratteristiche, che sono quelle di sudare e di vincere». «La società ha migliorato molto la squadra dell'anno scorso - aggiunge a Sky - ma ci vuole equilibrio e calma».



«Ronaldo e gli altri acquisti - prosegue Allegri al termine del primo tempo dell'amichevole di Villar Perosa - hanno fatto sì che nell'ambiente ci sia molta eccitazione, ma bisogna andare in campo e fare. Come tutti gli anni, le chiacchiere non contano niente». Il tecnico promuove il mercato bianconero: «Bonucci? L'ho ritrovato bene, è un giocatore importante e di esperienza, che ha aumentato il livello tecnico della difesa. Con Ronaldo la Juve ha preso un grandissimo giocatore, in campo ma soprattutto fuori»

