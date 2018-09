Parma-Juventus risultato 1-1. La Diretta, Gol di Mandzukic, pareggio di Gervinho

A punteggio pieno dopo le prime due gare, la Juventus fa visita al Parma nel match del sabato sera. Si tratta di una sfida già vista 23 volte in Serie A al Tardini, con 6 vittorie degli emiliani, 10 pareggi e 7 successi bianconeri, l'ultimo nel 2013 grazie a una rete di Pogba. Favori del pronostico ovviamente tutti per gli uomini di Allegri, con la formazione di D'Aversa che sarà chiamata a una vera e propria impresa, anche per riscattare la sconfitta del turno precedente con la Spal.



Formazioni ufficiali



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Di Gaudio. All: D'Aversa



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

