La Juve non ha mai comunicato che lunedì ci sarebbe stata la presentazione di Ronaldo, ma il club ci stava lavorando per la realizzazione dell'evento che il popolo bianconero stava aspettando. La socetà sta pensando a un'altra data, intanto è pronta ad accogliere lunedì stesso il campionissimo portoghese che, come gli altri arrivati, si sottoporrà alle normali visite mediche. Quando alla presentazione, si sta lavorando su un'altra data.

