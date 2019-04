«Chiellini viene in ritiro ma va al tavolo dei dirigenti, anche Mandzukic è out per un problema al tendine». L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia, ai microfoni di Sky Sport, il forfait di Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax in programma domani all'Allianz Stadium di Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA