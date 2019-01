Juventus-Chievo 3-0: Costa più Can e Rugani, Napoli a -9. Ronaldo fermato dal dischetto

Nella serata flop di Cristiano Ronaldo la scena se la prendono gli altri. Difficile chiamarli gregari, ma sono di fatto i vice Mandzukic, Pjanic e Bonucci a decidere il testa coda contro il Chievo e ristabilire le distanze con il Napoli (+9). La Juve batte in scioltezza 3-0 il Chievo con la prima rete stagionale di Douglas Costa, Emre Can e Rugani. Tutto troppo facile per DC11, che parta dalla destra, semina il panico e scarica un sinistro imprendibile per Sorrentino dopo 13 minuti. Il brasiliano ex Bayern si prende i riflettori con accelerazioni, dribbling e un gol capolavoro di tecnica, agilità e balistica. Il raddoppio arriva nel finale di primo tempo: Emre Can fa valere il suo strapotere fisico, e piazza il 2-0 a fil di palo. Sembra filare tutto liscio e invece arriva l’imprevisto: non è serata per Cristiano Ronaldo che litiga col pallone, spedisce un paio di tiri interessanti in curva e soprattutto sbaglia un rigore. L’ultima volta ai tempi del Real Madrid, novembre 2017 contro il Malaga. Probabilmente condizionato anche dalle questioni fuori dal campo, e dal patteggiamento che lo attendedomani mattina a Madrid per sanare le accuse di evasione fiscale con tanto di multa milionaria. Dopo 4 su 4 dagli undici metri in Italia Ronaldo sceglie la serata ideale per sbagliare, perché la Juve viaggia col pilota automatico e agguanta il tris firmato Rugani (dimenticato da Bani in area piccola), su punizione assist di Bernardeschi. Tre vittorie su tre (e un trofeo) nel 2019, chi ben comincia...



