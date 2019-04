Cristiano Ronaldo c'è. O, almeno, prova a forzare il recupero per l'andata dei quarti contro l'Ajax. CR7 è sceso in campo insieme con i suo compagni per l'allenamento della vigilia alla Continassa e l'ottimismo della Juve lievita di minuto in minuto. Allegra spera di riaverlo già domani sera ad Amsterdam. Fermi invece il capitano, Giorgio Chiellini, alle prese con un problema al polpaccio ed Emre Can, in seguito all'infortunio alla caviglia nel primo tempo del match di sabato con il Milan. Chiellini non sarà comunque rischiato e quindi va considerato indisponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA