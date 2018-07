Debutto vincente della Juventus all'International Champions Cup, torneo amichevole al quale partecipano le migliori squadre d'Europa. Sotto il diluvio di Philadelphia, i bianconeri hanno avuto la meglio sul Bayern Monaco per 2-0 grazie alla doppietta del neoacquisto Andrea Favilli. L'attaccante è andato a segno al 32' e al 40', prima su assist di Marchisio (che ha approfittato di uno svarione difensivo) e poi sul lancio in profondità di Alex Sandro. Prima del calcio d'inizio il Lincoln Financial Field ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Sergio Marchionne.



«Era la nostra prima partita e abbiamo fatto bene per quello che sono le nostre condizioni. Sono stati bravi i ragazzi». Massimiliano Allegri commenta così, in un video pubblicato sul sito internet della Juventus, la vittoria contro il Bayern Monaco nella prima amichevole della stagione. «Hanno giocato anche parecchi ragazzini e si sono dimostrati all'altezza - aggiunge il tecnico bianconero -. Lavoriamo molto sulla fase difensiva perché di attaccanti a disposizione ho solamente qualche ragazzino. Bravo a Favilli che ha segnato due gol».



