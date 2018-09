TORINO - Rosso diretto per Douglas Costa, protagonista in negativo del finale di Juventus-Sassuolo. In pieno recupero (93)', il brasiliano è stato cacciato dall'arbitro Chiffi che è stato richiamato dal Var che ha “beccato” lo juventino mentre rifilava uno sputo a Federico Di Francesco, con cui si era accapigliato poco prima nell'azione (e che gli era costato anche un “giallo”) che ha poi portato al gol neroverde. Il brasiliano era subentrato al 16' del st al posto di Mandzukic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA