Juventus-Genoa 1-0 La Diretta Ronaldo sblocca la sfida

L'invincibile Juventus di Massimiliano Allegri, 8 partite ed altrettante vittorie fino a questo punto del campionato, torna a giocare di fronte ai propri tifosi nella partita del sabato alle ore 18 e ospita il Genoa, fermo a 12 punti in classifica e che due settimane fa ha subito la prima sconfitta casalinga stagionale per mano del brillante Parma, col risultato di 1-3.



SEGUI LA DIRETTA



Il Genoa non vince a Torino dal campionato 1990/91, grazie a un gol di Thomas Skhuravy; su 51 incontri in ogni caso i rossoblù sono riusciti a vincere sul campo della Juventus solo 2 volte, 9 i pareggi e ben 40 le vittorie dei padroni di casa.



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Kouame, Piatek.

© RIPRODUZIONE RISERVATA