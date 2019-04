Juventus, l'ultima clamorosa idea per la panchina è Pep Guardiola: contatti avviati

di Albero Mauro

Il futuro di Max Allegri alla Juventus non è per nulla scontato, al netto delle dichiarazioni rassicuranti degli ultimi giorni. Ci sono motivazioni da pesare a fine stagione e un progetto tecnico da ridisegnare, ma c’è soprattutto la volontà della dirigenza, convinta a continuare con Max ma fino a un certo punto. Quale? La possibilità di mettere le mani sul migliore, o tra i migliori nel ruolo, a seconda dei punti di vista. Lui è Pep Guardiola, i contatti con Agnelli e Paratici si sono intensificati dopo il ritorno di Zidane al Real Madrid, i nodi da sciogliere per trasformare la suggestione in obiettivo sono due: il contratto con il City fino al 2021 e l’ingaggio di 20 milioni di euro a stagione. Scogli insormontabili? In fondo anche a giugno scorso l’affare Ronaldo sembrava impossibile.



La Juve è in attesa di conoscere le intenzioni di Guardiola, allenatore apprezzatissimo anche dallo sponsor tecnico Adidas, e al momento non ha nessuna intenzione di mollare Allegri. Una situazione che potrebbe chiarirsi definitivamente con il faccia a faccia Agnelli-Allegri nel post derby. Intanto non si placa la diatriba con Adani: dopo le accuse di Max a “Che tempo che fa” («Andare a discutere del lavoro altrui quando uno non è ferrato è mancanza di rispetto») arriva la replica piccata del talent Sky. «È stato scortese, maleducato e arrogante. Ma non porto rancore».

