Prepariamoci a un’intensa settimana di calciomercato. Saranno i giorni di Rugani e Higuain, ma anche di Pjanic, conteso da City, Chelsea e Barcellona. Il più vicino all’addio resta il difensore bianconero. Il suo procuratore, in parola da tempo con i Blues, domani avrà un nuovo contatto con Paratici per dare un impulso decisivo alla trattativa, impostata dall’intermediario Ramadani. Quest’ultimo è il regista delle operazioni dei Blues. E quindi anche dell’affare Higuain, pronto a decollare appena Chelsea e Juventus troveranno l’incastro economico che possa soddisfare tutti. Tradotto: 100 milioni per il pacchetto completo.



Il Pipita ha metabolizzato da settimane la cessione. Ma non ha intenzione di fare sconti o regali: pretende una sorta di buonuscita prima di firmare con i londinesi o tre anni di contratto, alle stesse cifre (7 milioni a stagione). Il Milan resta alla finestra, dopo il sondaggio con il fratello-agente del Pipita, Nicolas.



Di pari passo procedono i colloqui per Pjanic. Il bosniaco si sta da tempo guardando intorno, affascinato e stuzzicato dalle proposte di City, Chelsea e Barcellona. Costa 80 milioni di euro più bonus. Il rinnovo? L'ex giallorosso pretende l’ingaggio di Dybala, la Juve è ferma invece all'offerta di 5,5-6 milioni a stagione.

