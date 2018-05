di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

L'assemblea odierna della Lega si è trasformata in una riunione allargata di calciomercato. Il ds della Juventus, Paratici, ha proseguito la trattativa Perin con il presidente del Genoa, Enrico Preziosi: c'è fiducia, va solo perfezionata l'intesa di 10 milioni di euro con l'eventuale o successivo inserimento di alcune contropartite tecniche. I liguri puntano al ritorno di Rolando Mandrogora, ma permane la distanza sulla valutazione economica del giovane centrocampista campano. «Dobbiamo rivederci - spiega il presidente rossoblu ai cronisti-. Magari sarà l'incontro conclusivo per scrivere i contratti, altrimenti Perin rimarrà con noi. Ne riparleremo comunque tra due-tre giorni».

Nessun ostacolo, invece, tra i bianconeri e il portiere di Latina: è in cassaforte l'intesa per l'ingaggio da 2,5 milioni a stagione.

La società campione d'Italia lavora su più fronti, consapevole di dover rinnovare profondamente la rosa per sostituire il probabile partente Higuain (costa 50-55 milioni), nel mirino del Chelsea. Il sogno non più nascosto si conferma Mauro Icardi, al centro di una discussione per il prolungamento del contratto con un finale ancora tutto da scrivere. Ma il capitano nerazzurro, apprezzato anche dai Blues, non è l'unico nome sulla lista: il duo Marotta-Paratici resta vigile sull'atteso effetto domino degli attaccanti che si innescherà in Europa.



SBARCO

Entro fine settimana è atteso a Torino Emre Can, per le visite mediche e la firma. La finale di Champions è stata l’ultima partita con la maglia del Liverpool, l’accordo con la Juventus è stato raggiunto da tempo, il centrocampista 24enne - reduce da un infortunio alla schiena accusato nel marzo che gli è costato il Mondiale in Russia - arriva a parametro zero e si legherà alla società bianconera per 5 anni a 6 milioni a stagione. Filtra ottimismo per Darmian, un’operazione che si dovrebbe definire nel prossimo mese sulla base di un quinquennale e 13 milioni al Manchester United per il cartellino. Settimana calda per Alex Sandro: i suoi agenti sono attesi alla Continassa per discutere il rinnovo di contratto con Marotta e Paratici.



