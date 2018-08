La Juventus campione d'Italia esordisce al Bentegodi contro il Chievo nell'anticipo del sabato delle ore 18. I bianconeri sono stati i protagonisti indiscussi del mercato estivo, grazie al grandissimo colpo messo a segno strappando Cristiano Ronaldo al Real Madrid; ed è proprio atteso per oggi l'esordio assoluto dell'asso portoghese nel campionato di calcio italiano.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Barba; N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Stepinski. Allenatore: D’Anna

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo. A disp.: Perin, Pinsoglio, Benatia, Matuidi, Barzagli, Mandzukic, Emre Can, Rugani, Bentancur, Bernardeschi. All. Allegri

