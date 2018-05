La Juventus riceve il Verona nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A e festeggia così di fronte ai propri tifosi la conquista del settimo scudetto di fila, la certezza matematica del quale si è avuta domenica scorsa dopo il pareggio sul campo della Roma. Gli scaligeri lasciano mestamente la Serie A dopo un campionato giocato sempre in affanno, nel quale la squadra di Pecchia ha di rado dato l'impressione di poter essere sufficientemente competitiva per il raggiungimento della salvezza.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZUIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Sturaro; Dybala, Mandzukic, Douglas Costa.

A disposizione: Pinsoglio, Szczesny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Khedira, Cuadrado, Higuain, Matuidi, Asamoah, Howedes, Bentancur.

All. Allegri.

HELLAS VERONA (4-4-2): Nicolas; Romulo, Caracciolo, Ferrari, Souprayen; Aarons, Danzi, Fossati, Fares; Cerci, Matos.

A disposizione: Silvestri, Coppola, Verde, Zuculini, Bearzotti, Petkovic, Felicioli.

All. Pecchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA