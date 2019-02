di Alberto Mauro

TORINO - Buone notizie per Sami Khedira dopo la mancata convocazione di ieri a causa di un’aritmia cardiaca che aveva messo in apprensione l’ambiente juventino a poche ore dagli ottavi di andata contro l’Atletico Madrid. Tra un mese circa potrà tornare in campo. “In mattinata il centrocampista è stato sottoposto a studio elettrofisiologico e ad ablazione del focus aritmogeno atriale, ad opera del Professor Fiorenzo Gaita, consulente J|Medical e Juventus. L’intervento è perfettamente riuscito - si legge nel bollettino medico diffuso dalla società - e dopo una breve convalescenza il giocatore potrà riprendere la propria attività. La ripresa dell’attività agonistica è prevista in circa un mese”.

