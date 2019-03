di Gianluca Lengua

Aleksandar Kolarov ci ha provato fino all'ultimo, ma non ce l’ha fatta e rientrerà a Roma nel pomeriggio dopo essere stato visitato dai medici della Nazionale. Il terzino era partito per la Serbia dopo la gara contro la Spal (a cui non ha partecipato per infortunio) e si è unito ai compagni per il ritiro in vista dell’amichevole contro la Germania disputata ieri (1-1), ma sopratutto per il match con il Portogallo del 25 marzo valido per la qualificazione a Euro 2020. Sia l’affaticamento muscolare al flessore che la cicatrice infiammata nell’interno coscia non gli hanno permesso di continuare il suo lavoro con la squadra allenata da Krstajic. Da domani sarà a disposizione dello staff medico giallorosso per tentare il recupero in vista della partita contro il Napoli del 31 marzo.

