L'Anconitana insegue il tris Esami per Vigor e Castelfidardo

ANCONA - Terza puntata del campionato di Eccellenza con le tre battistrada che provano fare poker. Impegno casalingo per l'Anconitana che al Del Conero (il via alle 14,30) affronta il Grottammare, in casa anche l'Atletico Gallo Colbordolo che se la vedrà con il sempre temibile Fabriano Cerreto mentre il Porto d'Ascoli farà visita al sempre combattivo Sassoferrato Genga. Ma anche le altre partite sono di tutto interesse come quella che attende la Vigor sul campo del San Marco Servigliano Lorese o quella del Valdichienti Ponte impegnata sul campo dell'Azzurra Colli ancora ferma a quota zero. Completano il quadro Marina-Castelfidardo, Forsempronese-Montefano e Urbania-Atletico Alma.









Le partite di oggi (ore 15,30)





Anconitana-Grottammare



Azzurra Colli-Valdichienti Ponte



Forsempronese-Montefano



Marina-Castelfidardo



Atletico Gallo Colbordolo-Fabriano Genga



San Marco Lorese-VIgor



Urbania-Atletico Alma



Sassoferrato Genga- Porto d'Ascoli









La classifica prima delle gare di oggi









Anconitana, Atletico Gallo Colbordolo, Porto d'Ascoli 6, Vigor, Grottammare 4, Marina, Urbania, Castelfidardo 3, Montefano 2, Forsempronese, Atletico Alma, San Marco Lorese, Fabriano Cerreto, Sassoferrato Genga 1, Atletico Alma 0.

















