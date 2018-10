L'Ascoli cerca altre conferme: ma il Livorno ha fame di punti

LIVORNO - Per confermare quanto di buono fatto con il Carpi, per consolidare e magari la posizione in classifica, per prendere ancora più convinzione dei propri mezzi. L'Ascoli ha le idee chiare ma l'impegno di oggi all'Ardenza (il via alle ore 15) è di quelli tosti perchè il Livorno e con lui mister Lucarelli si gioca tanto. Solo due punti in sette partite (per i bianconeri 9 punti), la squadra toscana non ha alternative: servono solo i tre punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA