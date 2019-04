L'Ascoli cerca il colpo grosso per tenere vivo il sogno playoff

CITTADELLA - Perchè non provarci? In fin dei conti come dice un celebre motto "tentare non costa nulla". Ascoli con le idee chiare quello che ha preparato la trasferta di Cittadella (il via alle ore 15) con una vittoria che potrebbe davvero rendere fattibile l'operazione playoff. Ma si giocano tanto anche i veneti che in classifica generale hanno tre punti in più dei bianconeri.



QUESTA LE PROBABILI FORMAZIONI



CITTADELLA 4-3-1-2 1 Paleari; 24 Ghiringhelli, 5 Adorni, 18 Drudi, 3 Benedetti; 8 Settembrini, 4 Iori, 23 Branca; 7 Schenetti; 17 Panico, 9 Moncini. A disp: 22 L. Maniero, 13 Camigliano, 6 Parodi, 29 Cancellotti, 11 Siega, 21 Proia, 32 Diaw, 19 Scappini, 20 Pasa, 26 Rizzo, 28 Bussaglia, 15 Frare. All. Venturato.



ASCOLI 4- 3 – 1-2 1 Lanni; 28 Andreoni, 23 Brosco, 2 Valentini, 3 Rubin; 16 Casarini, 5 Troiano, 30 Frattesi; 11 Ninkovic; 20 Ciciretti, 32 Ardemagni. A disp: 22 Milinkovic, 6 D'Elia, 15 Quaranta, 14 Padella, 8 Iniguez, 7 Baldini, 17 Cavion, 26 Coly, 18 Chajia, 39 Ngombo, 9 Ganz, 10 Rosseti. All Vivarini.



Arbitro: Maggioni di Lecco

