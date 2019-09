L'Ascoli è una macchina da gol: solo il Napoli ha fatto più centri

ASCOLi - Piace, diverte e prosegue la scalata in classifica. Il tutto a suon di gol: nuovi record per l’Ascoli di Paolo Zanetti. Con 11 gol messi a segno in quattro gare, il reparto d’attacco bianconero si rivela il secondo più prolifico in assoluto tra i campionati professionistici italiani: solo il Napoli di Carlo Ancelotti ha fatto meglio dei bianconeri, realizzando 13 reti in questo primo scorcio di stagione. L’Ascoli si è mostrato più letale di Roma (10), Inter (9) e Juventus (7), mentre Padova e Reggina dopo cinque turni sono a quota 12 marcature ma al termine delle prime quattro gare erano ferme a 10.

